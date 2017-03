B2B Technology Content Marketing 2015 – Benchmarks & Trends

MarketingProfs und Content Marketing Institute haben 420 B2B Technologie Marketer aus Nordamerika zum Thema Content Marketing befragt.

Dabei wurden nachfolgende Key findings ermittelt:

93% der B2B Technologie Marketer nutzen Content Marketing

48% der Technologie-Marker haben eine eigene Abteilung für Content Marketing

Lead Generierung (91%) ist vor Engagement (81%) und Lead Nurturing (80%) das häufigste Content Marketing Ziel

66% nennen Webtraffic als Erfolgsmetrik für Content Marketing

74% haben in den letzten 12 Monaten mehr Content generiert als im Vergleich zum Vorjahr

Durchschnittlich haben Technology Marketer vier verschiedene Zielgruppen

96% nutzen Social Media (außer Blogs) für Content Marketing, 90% nutzen dafür Blogs

69% sehen Webinare als effektive Maßnahme an, ebenfalls 69% betrachten persönliche Events als effektiv

LinkedIn (64%) wird als effektivste Social Media Plattform betrachtet noch vor Twitter (58%), YouTube (48%), Slideshare (43%), Facebook (23%), Google+ (15%)

28% veröffentlichen mehrfach pro Woche Content, 15% sogar täglich

