Vom 23. bis 27. März 2015 fand in London die Advertising Week 2015 statt. Ben Wood, Global President iProspect, gab ein interessantes Interview zum Thema Search & Content Marketing und damit verbundene Marktentwicklungen.

