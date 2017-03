Am 27. Januar 205 findet im DGI-Byen Conference Center in Kopenhagen die Digital B2B Marketing Conference 2015 statt. Veranstalter sind Sitecore & iProspect Dänemark.

Themen sind u.a. Digitales Marketing & die neuen Kaufprozesse sowie die Bedeutung von Content. (komplette Agenda). Zur Zielgruppe gehören CMOs, Marketing Direktoren und Marketing Manager.

Quelle: Konferenzwebsite

***** BusinessMediaBlog.com E-Mail Newsletter *****

***** Markus Caspari auf Twitter folgen *****

Advertisements

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge