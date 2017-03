Budgetveränderungen im B2B Marketing 2014

MarketingSherpa hat über 200 B2B Marketer befragt, wie sich die Marketingbudget-Allokation für 2014 verändern wird. Die Ergebnisse sind wenig überraschend.

Bei Content Marketing möchten 64% der Befragten die Budgets erhöhen und bei Landing Page Optimierung (damit dürfte Conversion Rate Optimierung gemeint sein) beabsichtigen immerhin noch 60% eine Budget-Erhöhung genau wie bei Verbesserungen der Website.

Weshalb Contextual Advertising als eigene Disziplin gelistet wird ist unverständlich, schließlich ist das eine Methode der Umsetzung von Display Advertising.

Die größten Verlierer werden voraussichtlich Print, TV/Radio und Direct Mail sein, wobei hier nicht die prozentualen Rückgänge gemeint sind, sondern der Prozentsatz derjenigen, der beabsichtigt seine Budgets zu reduzieren.

Quelle: MarketingSherpa

Weitere Artikel zum Thema:

B2B-Marketing-Studie von Google auf “Think B2B 2011″ vorgestellt

B2B-Kommunikation: Marketing Benchmarks 2011

B2B Marketing 2011: Budgetänderungen in den USA

B2B Online-Monitor: Umfrage zur B2B-Kommunikation

B2B Barometer: Budgetanteil Online-Marketing bei 41%

***** BusinessMediaBlog.com E-Mail Newsletter *****

***** Markus Caspari auf Twitter folgen *****

Advertisements

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge