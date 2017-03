B2B Marketing-Studie „2013 Lead Generation Insights“

Für die Untersuchung „2013 Lead Generation Insights“ hat Business.com im Mai 2013 über 500 B2B Marketing Manager befragt.

Wichtigstes Ergebnis: Über 50% der Marketer interessieren sich für Lead Generierung über Whitepaper-Downloads. Etwa genau so viele B2B Marketer bewerten den „Zeithorizont für die Kaufabsicht“ als das wichtigste Datenelement von Leads neben Name, E-Mail und Unternehmensgröße.

Business.com hat zudem Phil Branon, ehemaligen VP of Online Media bei QuinStreet, über verschiedene Aspekte wie z.B. „B2B vs. B2C Lead Generierung“ und Marketing Automation interviewt.

